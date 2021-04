Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi n'a plus qu'une seule solution pour retrouver Neymar !

Publié le 17 avril 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaiterait rejouer aux côtés de Neymar à partir de la saison prochaine, l’international argentin n’aurait plus qu’une seule solution pour accomplir ce souhait. Explications.

Séparés depuis 2017 et le départ de Neymar au PSG, Lionel Messi et l’international brésilien aimeraient de nouveau évoluer ensemble. Les deux hommes ont en effet fait les beaux jours du FC Barcelone, et ils aimeraient donc selon toute logique refaire équipe afin de triompher ensemble au plus haut niveau une seconde fois. Neymar n’avait d’ailleurs pas caché sa volonté de rejouer avec La Pulga à l’automne dernier, mais toute la question était alors de savoir où les deux hommes pourraient se retrouver. Et quelques mois plus tard, tout indique que cela ne peut avoir lieu qu’au PSG.

S’il veut rejouer avec Neymar, Lionel Messi doit rejoindre le PSG