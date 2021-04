Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Messi... Le clan Neymar annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 17 avril 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain dans l’optique d’une prolongation de son contrat, Neymar pourrait très prochainement voir la nouvelle être officialisée par le club de la capitale, et ce après qu’il aurait décidé de snober Lionel Messi.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Neymar a longtemps voulu faire ses valises du club de la capitale afin de retourner au FC Barcelone. Seulement voilà, les envies d’ailleurs de l’international brésilien se sont désormais envolées depuis un an tant il est désormais pleinement épanoui dans la capitale parisienne. En conséquence, à 29 ans, Neymar voit son avenir s’écrire à long terme au PSG, preuve en est la prolongation de contrat qu’il est sur le point de parapher. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 va prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2026 acec une option pour une année supplémentaire. Tout est calé entre les parties, et le seul suspense réside quant à savoir à quelle date la chose sera officialisée par les pensionnaires du Parc des Princes.

Les avocats de Neymar et du PSG examinent une dernière fois le contrat !

Et l’attente pourrait ne plus être très longue pour les supporters du PSG à en croire les informations dévoilées par RMC Sport ce samedi. Confirmant nos révélations, le média français indique que les détails du contrat seraient désormais entre les mains des avocats des deux parties pour une ultime relecture. Après cela, il ne restera plus qu’à fixer une date pour que Neymar appose sa signature sur son nouveau bail avant d’annoncer officiellement la nouvelle tant attendue depuis maintenant plusieurs semaines. Combien de temps faudra-t-il encore attendre ? Plus très longtemps à en croire l’entourage de l’international brésilien. En effet, contacté par RMC Sport , celui-ci a expliqué que la signature pourrait intervenir avant la fin du mois d’avril. Cela coïncide avec les révélations de L’Equipe qui expliquait tout récemment que le PSG pourrait officialiser la prolongation de sa star brésilienne avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions fin avril, au cours desquels Neymar et ses coéquipiers sont opposés au Manchester City de Pep Guardiola.

Neymar aurait décidé de faire la sourde-oreille au pressing de Lionel Messi