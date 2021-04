Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Les conditions sont posées pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 avril 2021 à 15h45 par A.D.

Alors que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été, Leonardo verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne devrait se jeter sur la star de la Juventus qu'en cas de départ de Kylian Mbappé ou de Neymar.

Arrivés tous les deux à l'été 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont engagés jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG. Pour ne pas voir ses deux stars partir, que ce soit cet été ou lorsqu'elles seront libres, Leonardo a déjà lancé les grandes manoeuvres pour les prolonger. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est tout proche de boucler un nouveau bail avec le PSG, tandis que la situation de Kylian Mbappé est plus incertaine. D'après nos informations du 15 avril, la star brésilienne a trouvé un accord contractuel avec le PSG pour une prolongation de quatre saisons, soit jusqu'en 2026, plus une année en option, et ce, sans augmentation salariale, mais avec des primes XXL en cas de sacre en Ligue des Champions ou de Ballon d'Or remporté. De son côté, Kylian Mbappé souhaite garder la main quant à son avenir et ne veut pas renouveler avec un engagement longue durée. Dans cette optique, ce sera une prolongation d'une saison, sauf si une clause pour « partir facilement » était incluse dans son nouveau bail.

Ronaldo pour oublier Neymar ou Mbappé au PSG ?