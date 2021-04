Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 17 avril 2021 à 12h45 par D.M.

Kylian Mbappé aurait refusé les dernières offres de prolongation transmises par ses dirigeants et aurait fait part de son désir d'aller au Real Madrid cet été.

Leonardo est sur le point de réaliser un gros coup en prolongeant le contrat de Neymar. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, les deux parties ont trouvé un accord autour d’un contrat de quatre ans + une année en option. Le joueur brésilien pourrait donc rester au PSG jusqu’en 2027. Il sera âgé alors de 35 ans. Alors qu’il devrait poursuivre sa carrière à Paris, Neymar espère que Kylian Mbappé acceptera, lui aussi, de signer un nouveau contrat avec le club parisien. Mais selon nos informations exclusives, le champion du monde souhaiterait allonger son bail d’un ou deux ans afin de garder la main mise sur son avenir.

Mbappé voudrait aller au Real Madrid