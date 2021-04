Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland dans une impasse à cause de Mbappé ?

Publié le 17 avril 2021 à 10h00 par A.D.

Courtisé par les meilleurs clubs européens, Erling Haaland voudrait signer au Real Madrid. Toutefois, cela pourrait se compliquer à cause d'un certain Kylian Mbappé.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi par les plus gros cadors d'Europe, dont le Real Madrid. Alors qu'il passe totalement à côté de sa saison en Bundesliga, le BVB pourrait voir son numéro 9 partir dès cet été. En effet, comme l'a indiqué AS ce samedi, Erling Haaland ne compterait pas faire une saison de plus dans le club de la Ruhr s'il ne se qualifie par pour la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, la pépite norvégienne envisagerait déjà de faire ses valises lors du prochain mercato si le Borussia Dortmund ne joue pas la C1 en 2021-2022. Toutefois, un départ cet été pourrait priver Erling Haaland d'un transfert vers le Real Madrid.

Le départ d'Haaland au Real Madrid bloqué par Mbappé ?