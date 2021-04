Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe pour Sergio Ramos !

Publié le 17 avril 2021 à 7h15 par Th.B.

Plus les jours passent, plus le Real Madrid voit les chances de prolonger le contrat de Sergio Ramos s’amoindrir selon la presse ibérique. Et cela commencerait à sentir bon pour le PSG.

Le PSG serait en bonne position pour recruter Sergio Ramos désormais puisque à en croire la presse espagnole, le capitaine du Real Madrid se rapprocherait d’un départ cet été, soit à l’expiration de son contrat à la Casa Blanca . Interrogé par la Cadena SER sur le dossier Ramos, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino n’a pas fermé la porte à Sergio Ramos tout en faisant savoir qu’il n’aimait pas parler des joueurs d’une autre équipe. « Il y a beaucoup de rumeurs et le PSG travaille chaque année pour améliorer l'équipe. Il ne reste que peu de temps avant que tout commence à bouger ». Et ça bougerait déjà pas mal de l’autre côté des Pyrénées puisque Sergio Ramos n’aurait donné aucune réponse concrète à sa direction au sujet de sa prolongation.

« Le Real Madrid n’a reçu aucune réponse de Sergio Ramos et estime qu’il ne renouvellera pas »