Mercato - OM : Le choix fort de Sampaoli et Longoria pour l’avenir de Mandanda !

Publié le 17 avril 2021 à 9h15 par T.M.

Du côté de l’OM, on préparerait d’ores et déjà l’après Steve Mandanda. Toutefois, ce n’est pas pour cela que les Phocéens auraient l’intention de se séparer de l’international français. Et pour cause…

Dans le nouveau projet qui se prépare à l’OM, Steve Mandanda pourrait ne pas forcément avoir sa place. En effet, Pablo Longoria regarde vers l’avenir et le portier de 36 ans n’incarne pas le futur. C’est donc pour cela que les Phocéens se seraient mis en quête d’un numéro 1 bis pour faire la paire avec Mandanda la saison prochaine. Car oui, sur la Canebière, on espère malgré tout continuer avec le champion du monde comme avait pu le faire savoir Jorge Sampaoli : « Steve, pour tout ce qu’il a fait ici, pour sa personnalité, on aimerait qu’il continue avec nous. Si on pouvait l’inclure dans le projet, ce serait super ».

L’OM veut garder la légende Mandanda !