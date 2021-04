Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’attaque bien à un chantier colossal !

Publié le 17 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Bien que Steve Mandanda devrait bien poursuivre l'aventure à l'OM, Pablo Longoria devrait tout de même se mettre en quête d'un nouveau portier afin de concurrencer le portier français.

« Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici . » Steve Mandanda le reconnaissait récemment, il ne s'imagine pas ailleurs qu'à l'OM. Et cela tombe bien, Jorge Sampaoli souhaite également le conserver : « Dans le système qu'on veut mettre en place, le gardien doit savoir jouer comme un joueur de champ en dernier rempart. Steve, au vu de son parcours, de sa personnalité, de son histoire, on veut qu'il reste au club ».

Longoria veut un numéro 1 bis dans les buts