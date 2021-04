Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse confirmation pour l’avenir de Neymar au PSG !

Publié le 17 avril 2021 à 15h15 par T.M.

Entre le PSG et Neymar, l’histoire va donc se poursuivre. En effet, ce samedi, une nouvelle confirmation a été apportée concernant la prolongation imminente du Brésilien.

Dernièrement, le feuilleton autour de l’avenir de Neymar avait été relancé. Alors que tout le monde annonçait que le Brésilien allait prolonger avec le PSG, la presse espagnole avait lâché plusieurs bombes sur le fait que le joueur de Mauricio Pochettino avait changé d’avis pour retourner au FC Barcelone, club qu’il avait quitté en 2017. Néanmoins, l’avenir de Neymar va bel et bien s'écrire au PSG. Comme le10sport.com avait pu vous l’annoncer les deux parties se sont mises d’accord sur un contrat allant jusqu’à 2026, contre 2022 actuellement, ainsi qu’une année en option.

On attend plus que l’officialisation !