Mercato - PSG : L’avenir de Neymar entre les mains… de ses avocats !

Publié le 17 avril 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que Neymar et le PSG vont bientôt prolonger leur idylle jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option, le futur contrat du Brésilien serait désormais entre les mains de ses avocats.

Si la presse catalane a dernièrement tenté de relancer le feuilleton liant Neymar au FC Barcelone, tout indique qu’un retour de l’international brésilien de 29 ans en Catalogne ne deviendra pas réalité. Et pour cause, le numéro 10 du PSG est désormais pleinement épanoui dans la capitale française, au point de vouloir y prolonger son contrat qui expire actuellement le 30 juin 2022. Le sujet est l’un des dossiers chauds de Leonardo au cours de cet exercice 2020/2021, au même titre que la question de la prolongation de Kylian Mbappé, et il est désormais clair que le directeur sportif du PSG a bel et bien touché au but avec Neymar.

Les avocats du PSG et de Neymar relisent une dernière fois le nouveau contrat du Brésilien