Mercato - PSG : Lionel Messi va essuyer un terrible échec avec Neymar !

Publié le 17 avril 2021 à 16h10 par D.M.

Présent au PSG depuis 2017, Neymar va prolonger son contrat avec le PSG, et ce malgré les appels du pied de Lionel Messi

Recruté par le PSG en 2017 contre un chèque de 222M€, Neymar n’a pas toujours été heureux à Paris. L’international brésilien a pensé à quitter le club parisien en 2019 et était proche d’un retour au FC Barcelone. Finalement, le joueur s’est acclimaté à sa vie française et est, aujourd’hui, épanoui dans la capitale. « Je suis heureux au PSG aujourd’hui. Je veux y rester. Je me sens bien, je me suis adapté. Je ne sais pas si c’est moi ou l’environnement qui a changé mais aujourd’hui, je me sens bien » avait-il confié dans un entretien à Sept à Huit. Sous contrat jusqu’en 2022, Neymar souhaite poursuivre sa carrière au PSG et a trouvé un accord avec ses dirigeants.

Messi n'a pas réussi à convaincre Neymar