Mercato - PSG : Doha n’a pas dit son dernier mot pour Lionel Messi !

Publié le 17 avril 2021 à 22h10 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi serait susceptible d’aller voir ailleurs, le FC Barcelone n’étant pas assuré d’obtenir son aval pour une prolongation. Et le PSG n’aurait pas fermé le chapitre Messi.

Et si c’était le moment de frapper fort pour le PSG avec Lionel Messi ? Que ce soit Neymar, Leandro Paredes, Marco Verratti, Angel Di Maria ou encore Marquinhos, tous ont tour à tour évoqué une éventuelle arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ces derniers mois. Pour rappel, le contrat de l’Argentin arrivera à expiration en juin prochain au FC Barcelone et aucune offre n’a pour le moment été formulée au clan Messi selon Marcelo Bechler, et ESPN . Le président Joan Laporta s’est montré confiant quant à la prolongation du capitaine du Barça aux micros de la presse ibérique vendredi. Néanmoins, deux menaces concrètes se confirmeraient pour le FC Barcelone dans la course à la signature de Messi.

Le duel PSG-City toujours d’actualité pour Messi ?