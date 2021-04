Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de froid se confirme dans ce dossier à 9M€ !

Publié le 17 avril 2021 à 14h15 par T.M.

Dernièrement, il semblait acté que le PSG allait lever son option d’achat pour Alessandro Florenzi. Aujourd’hui, cela ne serait plus si certain que cela.

Arrivé l’été dernier au PSG, Alessandro Florenzi a rapidement su se faire une place au sein de l’effectif parisien. Convaincant grâce à ses performances, le latéral droit italien aurait également convaincu ses dirigeants de lever son option d’achat. En effet, au moment de négocier le prêt de Florenzi avec l’AS Rome, Leonardo était parvenu à obtenir une option d’achat à hauteur de 9M€. Contre ce montant, le joueur de 30 ans appartiendra donc au PSG ce qui semblait être une évidence pour beaucoup dernièrement. Mais depuis peu, la presse italienne est venue totalement relancer ce dossier Alessandro Florenzi.

Emerson plutôt que Florenzi ?