Mercato - PSG : La presse italienne dévoile une nouvelle piste de Leonardo !

Publié le 17 avril 2021 à 13h10 par A.D.

Encore et toujours en quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo aurait identifié un tout nouveau profil. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG s'intéresserait désormais à Hakan Calhanoglu, un joueur qu'il a côtoyé au Milan AC.

Depuis son retour au PSG, Leonardo s'est activé pour recruter au milieu de terrain. Pour étoffer l'entrejeu parisien, le directeur sportif a recruté Idrissa Gueye et Ander Herrera à l'été 2019, puis Danilo Pereira et Rafinha lors du mercato estival 2020. Malgré ces arrivées, Leonardo ne voudrait pas en rester là et envisagerait toujours de garnir le milieu du PSG. Dans cette optique, l'ancien du Milan AC aurait coché un tout nouveau nom : Hakan Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu dans le viseur de Leonardo ?