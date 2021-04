Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal prêt à snober Jorge Sampaoli ?

Publié le 17 avril 2021 à 9h45 par La rédaction

En vue de la saison prochaine, Jorge Sampaoli penserait à la venue d'Arturo Vidal pour renforcer son milieu de terrain. Néanmoins, rejoindre l'OM pourrait ne pas être la priorité du Chilien.

Jorge Sampaoli commencerait déjà à travailler sur son effectif en vue de la saison prochaine. L'entraîneur de l'OM chercherait du renfort et il pourrait bien amener une nouvelle star dans le club phocéen. Ancien protégé de l'Argentin en sélection du Chili, Arturo Vidal serait ciblé sur la Canebière. Jorge Sampaoli aurait même déjà contacté l’entourage du joueur de 33 ans en vue d’un transfert de cet été. Néanmoins, le milieu de terrain aurait d’autres priorités.

Priorité à l'Inter Milan pour Arturo Vidal