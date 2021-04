Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Dagba sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 17 avril 2021 à 17h15 par D.M.

Evoluant au PSG, Colin Dagba est revenu sur l’arrivée de Mauricio Pochettino à Paris et a décrit sa méthode dans un entretien accordé au média du club.

Pour affronter le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions, Mauricio Pochettino a décidé de faire confiance à Colin Dagba. Titularisé sur le côté droit de la défense, le titi parisien a fait tout son possible pour stopper les assauts de Kingsley Coman et a réalisé une prestation satisfaisante. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable, Dagba a obtenu du temps de jeu ces dernières semaines et a progressé offensivement sous les ordres de Pochettino comme il l’a reconnu dans un entretien accordé au média du club. Le latéral droit est revenu sur l’arrivée du technicien argentin et a décrit le style de jeu mis en place.

« J’ai une très bonne relation avec lui, je ressens sa confiance »