Mercato - OM : L’avenir de Balerdi relancé par son écart de conduite ? La réponse !

Publié le 17 avril 2021 à 16h15 par T.M.

Il y a quelques jours, avec Pol Lirola, Leonardo Balerdi s’est retrouvé au coeur de la polémique en participant à une fête, ce qui a fait tâche dans le contexte actuel. De quoi remettre en question son avenir à l’OM, lui qui est prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund ?

Du côté de l’OM, Leonardo Balerdi a été l’un des grands gagnants de l’arrivée de Jorge Sampaoli. En effet, avec la défense à 3, le central argentin a désormais l’occasion de montrer régulièrement ses qualités. Mais alors que la fin de saison approche, les questions se multiplient concernant l’avenir de Balerdi. En effet, le défenseur de 22 ans est prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Et alors que l’Argentin comme l’OM souhaiteraient continuer ensemble, les 14M€ de son option d’achat seraient un peu élevés pour Pablo Longoria, qui devra alors renégocier avec le BVB pour espérer conserver Leonardo Balerdi.

Quel avenir pour Balerdi ?