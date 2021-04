Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette décision de Longoria va faire des victimes à l’OM !

Publié le 17 avril 2021 à 12h30 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli apporteront de nombreux changements au sein de l’effectif de l’OM. Et à l’occasion de ce mercato, cela devrait énormément bouger chez les gardiens.

A 36 ans, Steve Mandanda garde aujourd’hui les buts de l’OM. Numéro 1 sur la Canebière, le champion du monde a d’ailleurs vu Jorge Sampaoli lui faire part de sa confiance pour l’avenir. En effet, jeudi, en conférence de presse, l’Argentin a assuré : « Steve, pour tout ce qu’il a fait ici, pour sa personnalité, on aimerait qu’il continue avec nous. Si on pouvait l’inclure dans le projet, ce serait super ». Cependant, du côté de l’OM, on pense à l’avenir er forcément, à 36 ans, Steve Mandanda n’incarne pas le futur. Ainsi, les plans des Marseillais seraient de recruter un gardien numéro 1 bis pour faire la paire avec l’actuel portier afin d’assurer doucement mais sûrement la transition pour sa succession. Et concernant ce futur gardien recherché, l’OM aurait les idées claires concernant le profil ciblé, mais comme l’a fait savoir la direction marseillaise se samedi à L’Equipe , cet heureux élu ne sera pas Alban Lafont. Alors que de nombreuses rumeurs ont fait état d’un intérêt pour l’actuel gardien de la Fiorentina prêté au FC Nantes, l’OM a tenu à démentir cette information.

Une arrivée… et des départs !