Mercato - OM : Steve Mandanda prêt à partir cet été ? La réponse !

Publié le 17 avril 2021 à 10h15 par T.M.

Malgré un contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, Steve Mandanda pourrait bien faire ses valises avant cette date. Pourrait-on alors l’imaginer s’en aller dès ce mercato estival ?

Du côté de l’OM, un gardien serait attendu cet été afin de préparer l’après Steve Mandanda. L’idée de Pablo Longoria serait de recruter un numéro 1 bis pour assurer la transition en douceur. Ne voulant pas prendre la responsabilité du départ de l’international français, la direction phocéenne aurait donc l’intention de conserver son portier, sous contrat jusqu’en 2024. Toutefois, ce n’est pas assuré que Steve Mandanda reste jusqu’à la fin de son bail. En effet, comme l’a expliqué L’Equipe ce samedi, il ne serait notamment pas exclu que le Marseillais raccroche notamment à la fin de la saison prochaine.

Et un départ dès cet été ?