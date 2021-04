Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est aussi passé à l’action pour la succession de Mandanda !

Publié le 17 avril 2021 à 11h45 par T.M.

Du côté de l’OM, ça s’active pour trouver un remplaçant à Steve Mandanda. Et sur la Canebière, Jorge Sampaoli aurait pris les choses en main.

Aujourd’hui indéboulonnable dans les buts de l’OM, Steve Mandanda devrait voir son statut évoluer dans les prochains mois. En effet, sur la Canebière, Pablo Longoria préparerait d’ores et déjà l’avenir et la succession du champion du monde. Ainsi, alors que Mandanda est toujours sous contrat jusqu’en 2024, l’idée du président de l’OM serait de recruter un gardien numéro 1 bis pour apprendre aux côtés du Marseillais et prendre sa succession à moyen terme. Ainsi, en coulisse, Longoria s’activerait pour trouver l’heureux élu, qui ne devrait d’ailleurs pas être Alban Lafont. Et dans cette recherche, Jorge Sampaoli veut également avoir son mot à dire.

La demande de Sampaoli