Mercato - PSG : Les confidences de Lloris sur l'arrivée de Mauricio Pochettino à Paris !

Publié le 17 avril 2021 à 13h15 par D.M.

Hugo Lloris s’est prononcé sur l’arrivée de son ancien entraîneur à Tottenham, Mauricio Pochettino, au PSG.

Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a retrouvé un banc. En janvier dernier, le technicien argentin s’engageait au PSG afin de remplacer Thomas Tuchel, licencié le jour de Noël. En difficulté en championnat, Pochettino est, toutefois parvenu à qualifier son équipe pour les demi-finales de la Ligue des champions en venant à bout du tenant du titre, le Bayern Munich.

« La saison prochaine on verra sa touche et son style »