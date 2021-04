Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros coup de froid pour la vente du club !

Publié le 18 avril 2021 à 15h10 par A.M.

Bien que l'ASSE soit officiellement en vente, Mickael Terrien, économiste du sport, estime qu'il sera difficile de trouver un nouvel investisseur et que les Verts ont peut-être laissé passer leur chance avec Peak6...

17 ans après leur arrivée à la tête de l'ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont désormais prêts à passer la main. Par le biais d'une lettre ouverte, ils ont officialisé la mise en vente du club du Forez : « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur ». Pour le moment, difficile de savoir qui prendra leur place, mais une chose est sûre, le contexte économique actuel n'est pas propice à une vente d'un club de football. Entre la crise sanitaire et les problèmes avec les droits TV, Mickael Terrien, économiste du sport et maître de conférences à l'Université de Lille, estime que trouver un repreneur ne sera pas une mince affaire.

«Je pense même que c'est peu probable qu'ils trouvent un repreneur...»