Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un énorme départ à venir ? La réponse !

Publié le 18 avril 2021 à 12h10 par K.V.

Jonathan Ikoné va-t-il quitter Lille en fin de saison ? Convoité en Europe, l'international français est resté des plus évasifs à ce sujet.

Déjà courtisé l’été dernier, puisque le10sport.com vous révélait en septembre 2020 l’existence d’une grosse offre en provenance de Premier League, Jonathan Ikoné pourrait une nouvelle fois attirer les convoitises au cours du prochain mercato estival. Régulièrement annoncé sur le départ, le milieu de terrain a jusqu'à présent décidé de rester au LOSC mais pourrait bien changer d'avis l'été prochain, des clubs comme le Milan AC étant sur ce dossier. Pour autant, Jonathan Ikoné ne souhaite pas vraiment s'étaler à ce propos, lui qui reste concentré sur l'actuelle saison du LOSC.

« On a le temps de réfléchir »