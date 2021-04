Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Moise Kean sort du silence pour son avenir !

Publié le 18 avril 2021 à 11h45 par B.C.

À l’occasion d’un entretien pour Tuttosport, Giovanni Kean, frère de Moise, s’est prononcé sur l’avenir de l’attaquant du PSG.

Prêté au PSG l’été dernier, Moise Kean est la bonne trouvaille de Leonardo. L’international italien, en difficulté à Everton, s’est rapidement intégré dans la capitale, profitant notamment de la baisse de régime de Mauro Icardi. Avec 18 buts en 37 apparitions, Moise Kean a donc séduit les dirigeants du PSG qui souhaiteraient aujourd’hui le conserver. Cependant, aucune option d’achat n’est incluse dans son contrat, obligeant Leonardo à négocier avec Everton, tandis que la Juventus reste à l’affût pour mettre la main sur son ancien attaquant. L’avenir de Moise Kean reste donc très incertain, et dans un entretien pour Tuttosport , son frère a fait le point sur sa situation.

« Moise et Raiola prendront la bonne décision au bon moment »