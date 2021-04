Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier objectif de Longoria pour cet été est clairement identifié !

Publié le 18 avril 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Prêté avec option d'achat par la Fiorentina, Pol Lirola impressionne dans le système de jeu de Jorge Sampaoli. A tel point qu'il ne fait désormais plus aucun doute que l'OM tentera de le conserver définitivement cet été. Mais entre vouloir et pouvoir, l'écart est immense à Marseille.

S'il y a bien un joueur qui semble parfaitement s'être acclimaté sous les ordres de Jorge Sampaoli, c'est Pol Lirola. Le latéral espagnol est même devenu l'un des éléments essentiels de l'OM. Placé dans le couloir droit, dans un rôle de piston, le joueur prêté par la Fiorentina impressionne au sein du 3-5-2 du technicien argentin. Un schéma tactique qui met parfaitement en avant ses qualités offensives comme en témoigne son doublé contre Lorient samedi (3-2). Pol Lirola bénéficie également du repositionnement de Florian Thauvin, qui évolue dans le cœur du jeu dans un rôle de relayeur qu'il découvre et qui semble parfaitement lui convenir. Cela lui permet surtout de combiner avec Pol Lirola. Les appels de l'Espagnol associés à la qualité de passes du Champion du monde font de ce duo l'atout numéro 1 de l'OM version Sampaoli. Mais jusque quand ? La question se pose puisque d'une part le contrat de Florian Thauvin s'achève en juin prochain, mais surtout Pol Lirola n'est que prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat estimé à 12M€. Et celle-ci n'est pas automatique. « C’est une option d’achat classique. Si à la fin de saison l’OM veut me garder, il faudra négocier avec la Fiorentina », confiait Lirola ces derniers jours.

Lirola veut rester et l'OM veut le garder, mais...