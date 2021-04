Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a tout changé pour cette recrue hivernale !

Pol Lirola a fait part de sa volonté de rester à l’OM outre l’expiration de son prêt à la fin de la saison. Le joueur sous contrat à la Fiorentina s’est dit à l’aise sous les ordres de Jorge Sampaoli qui aurait tout changé.

Arrivé à l’occasion du mercato hivernal sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 12M€, Pol Lirola semble s’épanouir à l’OM où il a d’ailleurs inscrit ses premier et deuxième but samedi après-midi lors la victoire marseillaise sur le FC Lorient (3-2). Comme La Provence l’a fait savoir dernièrement, la volonté de Jorge Sampaoli serait simple : conserver outre leurs prêts Leonardo Balerdi et Pol Lirola. Cette opération s’élèverait à 26M€ en tout, l’option libératoire pour le défenseur central étant de 14M€. De passage en conférence de presse samedi, Lirola a partagé sa volonté de rester la saison prochaine à l’OM. Un club où il se sent bien et où il peut pleinement s’exprimer sous la houlette de Jorge Sampaoli.

« Depuis que Jorge Sampaoli est là, je joue avec beaucoup plus de libertés »