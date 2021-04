Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli met les choses au clair avec Florian Thauvin !

Publié le 18 avril 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que Florian Thauvin a semble-t-il émis des doutes face aux choix de Jorge Sampaoli de faire évoluer certains joueurs à des postes inédits pour eux, l’entraîneur argentin a reconnu qu’il avait notamment pu faire erreur avec l’international français.

« C’est un système qu’on a mis en place il n’y a pas très longtemps, il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas à leur poste, donc c’est compliqué de prendre ses repères », expliquait Florian Thauvin ce samedi au sortir de la victoire 3-2 de l’OM face à Lorient en Ligue 1. Ce faisant, l’international français a laissé entendre une forme de frustration face aux choix de Jorge Sampaoli, qui l’a positionné en latéral gauche ce jour face à l’écurie bretonne. Cependant, cette mésentente entre Florian Thauvin et son entraîneur devrait rapidement se régler dans la mesure où celui qui est arrivé sur le banc de l’OM en mars dernier a reconnu avoir commis une erreur avec le joueur de 28 ans.

« Je me suis trompé sur cette décision »