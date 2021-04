Foot - OM

OM : L'aveu troublant de Thauvin sur la méthode Sampaoli !

17 avril 2021

Florian Thauvin a fait une sortie assez étrange suite à la victoire de l’Olympique de Marseille sur Lorient (3-2), ce samedi.

Jorge Sampaoli a failli connaitre une nouvelle désillusion. Opposé à Lorient, l’Olympique de Marseille a mis du temps pour rentrer dans le match, pliant face à un doublé de Terem Moffi, avant de se relever grâce notamment à Pol Lirola et Dimitri Payet. Cette victoire à l’arrachée fait d’ailleurs de Sampaoli le premier entraineur de l’OM à gagner ses quatre premières rencontres au stade Vélodrome, depuis 1991 et l’arrivée de Raymond Goethals.

« Il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas à leur poste, donc c’est compliqué de prendre ses repères »