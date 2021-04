Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli commence à poser les bases de son OM !

Publié le 17 avril 2021 à 19h30 par A.C.

Jorge Sampaoli, coach de l’Olympique de Marseille, semble s’impliquer de plus en plus dans le mercato marseillais.

L’été s’annonce très chaud pour l’Olympique de Marseille. Arrivé cet hiver, Jorge Sampaoli a en effet accepté de prendre les rênes de l’équipe en cours de saison, espérant accrocher une qualification européenne. Mais le vrai projet Sampaoli ne va véritablement commencer qu’à l’intersaison. Réputé pour recruter des joueurs avec des profils particuliers, pour coller au mieux à sa philosophie de jeu, le coach de l’OM va devoir montrer s’il est vraiment l’homme de la situation... même s’il sait que les choses ne vont pas être simples. « Avec le président on ne parle pas des moyens, on parle des besoins et comment les combler » a expliqué récemment Sampaoli, en conférence de presse. « On n'aura pas le budget des grands clubs, mais on aura une bonne équipe. Quand on n'a pas les moyens il faut être créatif dans le recrutement ». Pour cela, Sampaoli pourrait d’abord s’appuyer sur des joueurs déjà à l’OM.

Sampaoli ne veut pas lâcher Balerdi et Lirola

Lors des deux dernières sessions de transfert, Pablo Longoria a bouclé plusieurs prêts. C'est le cas de Michaël Cuisance, Pol Lirola, Leonardo Balerdi et Olivier Ntcham. Pourtant, seulement deux de ces joueurs devraient rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Ce samedi, RMC Sport a confirmé l’intention de Jorge Sampaoli de garder Lirola et Balerdi, prêtés respectivement par la Fiorentina et le Borussia Dortmund. Pour le défenseur, Sampaoli avait d’ailleurs déjà envoyé un message clair à Longoria. « Je connais bien Balerdi que nous avions sélectionné dans un groupe élargi avant la Coupe du monde 2018 » a déclaré l’ancien sélectionneur de l’Argentine, le 8 avril dernier. « À l'OM, il trouve un milieu où il peut avoir de la continuité dans son travail. Il a une grande valeur future. Ce qui fait mal à ces jeunes joueurs, ce sont ces prêts de clubs en clubs ». L'OM devra toutefois débourser près de 12M€ pour lever l’option d’achat de Lirola, tandis que celle de Balerdi s’élèverait à 14M€.

Les indésirables déjà écartés ?