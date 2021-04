Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit une menace s’éloigner pour Milik !

Publié le 17 avril 2021 à 19h15 par A.C.

Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès la fin de cette saison.

En Italie on en semble persuadés. Sans Ligue des Champions, Arkadiusz Milik quittera l’Olympique de Marseille, qu’il a rejoint en janvier dernier. Le Polonais est lié à plusieurs clubs à travers l’Europe, mais la plus grosse tendance concernerait un retour en Serie A. La Juventus l’attendrait les bras ouverts, mais Milik serait également suivi de près par l’AS Roma, la Fiorentina, l’Inter et le Milan AC. En ce qui concerne les Rossoneri , ils souhaiteraient miser sur l’attaquant de l’OM pour qu’il épaule Zlatan Ibrahimovic.

Scamacca plutôt que Milik pour le Milan AC