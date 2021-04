Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli ne change pas de cap pour Thauvin !

Publié le 17 avril 2021 à 20h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Florian Thauvin pourrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison.

Le temps passe, mais on n’en sait toujours pas plus sur l’avenir de Florian Thauvin. L’ailier se retrouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat et le danger de le voir partir libre est bien réel pour l’Olympique de Marseille. Cette situation n’a d’ailleurs pas manqué d’attiser la convoitise de plusieurs clubs étrangers, ce qui n’arrange forcément pas l’OM. En Italie, Tuttosport a encore tout récemment assuré que Thauvin serait une des pistes prioritaires du Milan AC, dont nous vous dévoilions l’intérêt en exclusivité sur le10sport.com.

Sampaoli veut toujours garder Thauvin