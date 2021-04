Foot - OM

OM - Clash : Zinedine Zidane reprend de volée à son tour Pablo Longoria !

Publié le 17 avril 2021 à 13h45 par A.D.

Il y a quelques jours, Pablo Longoria a égratigné les entraineurs français, ce qui a provoqué une polémique. Après avoir fait réagir, Raymond Domenech, Bruno Génésio, Antoine Kombouaré ou encore Rudi Garcia, le président de l'OM s'est attiré les foudres de Zinedine Zidane.

Lors d'un entretien accordé à El Pais il y a quelques jours, Pablo Longoria a jugé la qualité des entraineurs français et a estimé que ces derniers avaient quelque chose en moins que les autres. « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue » , a confié le président de l'OM. Une sortie qui n'a pas du tout été bien reçue dans l'Hexagone. En effet, plusieurs techniciens et ex-entraineurs de Ligue 1 sont montés au créneau pour dénoncer les propos de Pablo Longoria, et notamment Raymond Domenech, Bruno Génésio, Antoine Kombouaré ou encore Rudi Garcia. Après ses homologues et compatriotes français, Zinedine Zidane a également tenu à mettre les points sur les i.

«Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, pas du tout »