OM - Clash : Les entraîneurs français dézinguent d'une seule voix Pablo Longoria !

Publié le 16 avril 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Les propos de Pablo Longoria sur la qualité des entraîneurs français a fait énormément réagir. Présents en conférence de presse ces dernières heures, les entraîneurs de Ligue 1 ont évidemment tenu à répondre au président de l’OM.

En donnant une interview à la presse espagnole, Pablo Longoria ne pensait certainement pas déclencher une petite polémique qui allait faire réagir l’ensemble des entraîneurs de Ligue 1. Au cours d’un entretien accordé à El Pais , le président de l’OM s’était lâché notamment sur la qualité des techniciens français. « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue » a confié le dirigeant espagnol. Une sortie qui a suscité l’incompréhension et la colère de nombreux techniciens à l’instar de Raymond Domenech, président de l'UNECATEF : « Non, Mr Longoria, l’entraîneur français n’est pas « sans concept concret ». Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs. Nous savons tous que ce n’est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau ».

« C’est qui Pablo Longoria ? »

Présent en conférence de presse, Bruno Génésio a vanté, lui aussi, les qualités des entraîneurs français : « Les entraîneurs français sont sous-cotés. J'ai encore entendu la déclaration du président d'un grand club français qui a dévalorisé la formation des joueurs et des entraîneurs français. Je m'élève contre ça. Nous, entraîneurs français, ne sommes pas suffisamment solidaires par rapport à ça. Quand je vois Stéphane Moulin, David Guion, Michel Der Zakarian, ce qu'ils font avec les moyens et les effectifs qu'ils ont... Il y en a plein des bons entraîneurs français, mais ils ne sont pas mis en avant parce qu'ils n'ont pas la carte ! Peut-être que vous (les journalistes, NDLR) vous avez une responsabilité là-dessus parce que dès qu'un entraîneur étranger arrive tout est extraordinaire, tout va être révolutionné ! Parfois c'est le cas, et l'apport d'entraîneurs étrangers nous aide aussi à progresser, mais parfois il y a aussi des entraîneurs français qui travaillent bien et qui ne sont pas mis en avant » . Présent lui aussi devant les médias, Antoine Kombouaré n’a pas voulu épiloguer sur le sujet. « C’est qui, Pablo Longoria ? Depuis quand il est président ? Je ne lui réponds pas, moi. J’ai un travail à faire et ce qui m’intéresse, c’est le FC Nantes. Je n’ai pas à répondre, je m’occupe de mon travail. Il est libre de tenir les propos qu’il veut, j’ai même pas entendu et j’ai pas envie de savoir. Moi, tout ce que je sais, c’est qu’on est champions du monde avec Didier Deschamps et qu’on a le record de Ligue des Champions consécutives avec Zinédine Zidane » a confié l’entraîneur du FC Nantes.

« Il y a des entraîneurs français avec des parcours à l'étranger qui ont été fabuleux »