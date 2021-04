Foot - OM

OM - Clash : Raymond Domenech répond sèchement à Pablo Longoria !

Publié le 16 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Pablo Longoria a récemment pointé du doigt le niveau des entraîneurs français, Raymond Domenech, président de l'UNECATEF, répond sèchement au président de l'OM.

Dans une interview accordée à El Pais , Pablo Longoria n'hésitait pas à tacler les entraîneurs français : « En football, la France c'est la NBA de l'Europe, avait comparé l'Espagnol. On y forme des joueurs très individualistes, non pas dans une idée de jeu concrète, dans cette recherche d'identité. (…) Objectivement, si on analyse le football mondial, c'est l'un des pays qui exportent le moins d'entraîneurs. Ils ne proposent pas d'idées collectives . » Une sortie qui n'a pas du été du goût de Raymond Domenech, président de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français.

«Non M. Longoria, l'entraîneur français n'est pas sans "concept concret"»