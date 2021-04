Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Maxime Lopez sur son avenir !

Publié le 14 avril 2021 à 19h10 par La rédaction

Maxime Lopez était prêté cette saison au club italien de Sassuolo. Le milieu de terrain formé à l'OM a annoncé sur Twitter qu’il y resterait définitivement.

Plus en odeur de sainteté à l’OM, Maxime Lopez avait pris la décision de quitter son club de toujours pour faire avancer sa carrière l'été dernier. Ces derniers jours, il assurait d'ailleurs n'avoir aucun regret. « Je me sens bien ici. La page OM est tournée. Ça m’a fait du bien de partir. C’est quand même un club à part. Regardez cette saison comment les joueurs ont été exposés, combien cela a été dur pour eux. J’ai passé quatre saisons en tant que professionnel à Marseille et j’ai l’impression d’en avoir fait dix. Bien sûr au début, ça a été dur de quitter le club. Je m’y sentais comme à la maison. Les amis comme Bouba me manquent. Mais je suis parti pour mon bonheur personnel. Je devais prendre mon envol. Je n’étais plus heureux car je ne jouais pas. J’allais me perdre », assurait-il dans les colonnes de L'Equipe .

Une première saison satisfaisante en Italie