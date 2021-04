Foot - OM

OM : Mandanda déçu après le nul face à Montpellier !

Publié le 10 avril 2021 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2021 à 0h10

Steve Mandanda s’est exprimé après le match nul entre l’Olympique de Marseille et Montpellier (3-3), ce samedi.