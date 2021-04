Foot - OM

OM - Malaise : Les vérités de Luis Henrique sur une polémique avec Villas-Boas !

Publié le 8 avril 2021 à 23h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre l'été dernier, André Villas-Boas s'était plaint du recrutement de Luis Henrique. Le jeune brésilien fait aujourd'hui le point sur son positionnement.

Cette saison, le cas Luis Henrique a fait grandement parler du côté de l'OM. Et pour cause, le jeune brésilien a été le seul transfert sec réalisé par le club phocéen qui a déboursé 12M€ pour l'attirer en provenance de Botafogo. Toutefois, André Villas-Boas, qui pensait voir débarquer un joueur capable d'évoluer dans l'axe, a rapidement déchanté, évoquant même une erreur de casting en décembre dernier. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », confiait le technicien portugais en conférence de presse.

«Je préfère évoluer sur les ailes»