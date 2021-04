Foot - OM

OM - Malaise : Daniel Riolo fracasse encore Dimitri Payet !

Publié le 5 avril 2021 à 15h15 par A.M.

Malgré ses deux passes décisives sur coup de pied arrêté, Dimitri Payet n'apporte pas assez dans le jeu de son équipe aux yeux de Daniel Riolo.

Longtemps exilé sur le côté gauche de l'attaque de l'OM, Dimitri Payet a été recentré par Jorge Sampaoli. Plus libre, l'ancien Stéphanois évolue en soutien d'Arkadiusz Milik dans un secteur de jeu qui semble plus correspondre à ses qualités. Dimanche soir, contre Dijon (2-0), il a d'ailleurs délivré les deux passes décisives pour Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez, à chaque fois sur coup de pied arrêté.

«Dans le jeu il fait rien !»