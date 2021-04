Foot - OM

OM - Polémique : Pablo Longoria reçoit une énorme réponse… de Raymond Domenech !

Publié le 14 avril 2021 à 14h45 par T.M.

Auteur d’une dernière sortie remarquée sur les entraîneurs français, Pablo Longoria a reçu une réponse de la part de Raymond Domenech, président de l’UNECATEF.

Il y a quelques jours, Pablo Longoria s’est confié à la presse espagnole et certains propos du président de l’OM ne sont pas passés inaperçus. Cela a notamment été le cas avec la pensée de l’Espagnol à propos des entraîneurs français. « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Là, les enfants continuent à jouer dans la rue et cela signifie qu’ils ont une formation individualiste qui les aide à faire une différence, mais ils ne sont pas formés pour s’intégrer dans un modèle de jeu », avait notamment lâché Pablo Longoria.

« Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français »