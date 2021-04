Foot - OM

OM - Insolite : L’improbable comparaison de Sampaoli avec… Nietzsche !

Publié le 16 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Sur le côté du terrain, Jorge Sampaoli est un personnage atypique. L’entraîneur de l’OM s’est d’ailleurs confié sur son comportement.

Pour remplacer André Villas-Boas, l’OM a donc jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli. Débarqué du Brésil, l’entraîneur argentin doit redonner une vraie identité au club phocéen. Et grâce à son caractère explosif, cela pourrait aider, notamment dans un club comme l’OM. D’ailleurs, depuis l’arrivée de Sampaoli, on a pu voir de plus près comment l’entraîneur de 61 ans vit les matchs. Sur le bord de la touche, l’entraîneur marseillais ne s’arrête jamais de bouger, faisant les 100 pas dans sa zone technique. Et pour cause…

« J’analyse mieux en marchant »