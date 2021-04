Foot - OM

OM - Clash : Domenech, Genesio... L'énorme sortie de Riolo pour défendre Longoria !

Publié le 15 avril 2021 à 23h10 par A.M.

Repris de volée par Hubert Fournier, Raymond Domenech et Bruno Genesio suite à ses propos sur les entraîneurs français, Pablo Longoria a toutefois enchanté Daniel Riolo.

« En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives . » Avec cette petite phrase prononcée dans une interview accordée à El Pais , Pablo Longoria a défrayé la chronique. Rapidement, le président de l'OM a été repris de volée par Hubert Fournier, Raymond Domenech et Bruno Genesio respectivement directeur technique national, président de l'UNECATEF et entraîneur du Stade Rennais. Une polémique qui enchante Daniel Riolo, d'accord en tout point avec Pablo Longoria.

«Bravo au président de l’OM pour son interview haut de gamme»

« Après Hubert Fournier c’est maintenant Domenech qui s’élève contre l’interview de Longoria ! C’est donc très bon signe. Bravo au président de l’OM pour son ITW haut de gamme. Et pour ce qui est des médiocres et des incompétents , qu’ils continuent à brasser de l’air… c’est drôle ! Fournier/Domenech et maintenant Genesio ! Allezzz le gang des lyonnais ! Pour l’instant la phrase la plus drôle : "Zidane a passé ses diplômes en France". Merci Hubert pour ce moment. Si vous aussi vous avez une phrase drôle du #gangOL, je prends ! Merde j’avais pas vu. Genesio bat Fournier grâce à : "même Zidane n’est pas mis en avant" », assure le journaliste de RMC sur Twitter .

