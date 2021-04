Foot - OM

OM - Clash : Après Domenech, Genesio répond clairement à Longoria !

Publié le 15 avril 2021 à 18h10 par A.M.

Ses propos sur les entraîneurs français qui « ne vendent pas d’idées collectives », Pablo Longoria a défrayé la chronique auprès des techniciens tricolores en Ligue 1. Bruno Genesio semble notamment très agacé.

« En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives ». Avec cette phrase prononcée à El Pais , Pablo Longoria ne s'est pas fait que des amis en Ligue 1. En effet, le président de l'OM a rapidement été recadré par Raymond Domenech, président de l’UNECATEF. « Non, Mr Longoria, l’entraîneur français n’est pas « sans concept concret ». Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs. Nous savons tous que ce n’est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau », écrivait l'ancien sélectionneur de l'équipe de France dans une tribune pour News Tank Football . Mais ce n'est pas le seul entraîneur français à réagir.

Genesio s'agace