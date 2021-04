Foot - OM

OM : Après Domenech, Longoria reçoit une autre réponse après ses propos polémiques !

Publié le 15 avril 2021 à 16h30 par T.M.

Avec sa dernière interview dans la presse espagnole, Pablo Longoria ne s’est pas fait que des amis. Et après Raymond Domenech, c’est Hubert Fournier, directeur technique national, qui a tenu à répondre au président de l’OM.

Arrivé en France et à l’OM il y a un peu moins d’un an, Pablo Longoria a dressé un constat acerbe concernant la formation française, pointant notamment du doigt les entraîneurs de l’Hexagone. « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Là, les enfants continuent à jouer dans la rue et cela signifie qu’ils ont une formation individualiste qui les aide à faire une différence, mais ils ne sont pas formés pour s’intégrer dans un modèle de jeu », a assuré Longoria pour El Pais . De quoi en interpeller certains, à commencer par Raymond Domenech. Et le président de l’UNECATEF est monté au créneau, lâchant ce mercredi : « Non, Mr Longoria, l’entraîneur français n’est pas « sans concept concret ». Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs. Nous savons tous que ce n’est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau ».

« On est prêts à recevoir Monsieur Longoria, à la fédération »