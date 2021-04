Foot - OM

PSG/OM : Luis Henrique réagit à la comparaison avec… Kylian Mbappé !

Publié le 15 avril 2021 à 12h10 par La rédaction

Très peu utilisé par André Villas-Boas, Luis Henrique semble revivre peu à peu depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Le Brésilien a d'ailleurs tenu à se livrer sur les comparaisons avec les plus grands dont il a fait l'objet en début de saison.

Très peu utilisé en début de saison par André Villas-Boas, Luis Henrique apparaissait comme un nouvel échec cuisant de la direction de l’OM au niveau du recrutement. Mais l’arrivée de Jorge Sampaoli semble avoir totalement rebattu les cartes pour le joueur de 19 ans. Luis Henrique rentre régulièrement dans la rotation du technicien argentin et a même eu droit à sa chance dans le onze titulaire lors des deux dernières rencontres (victoire 2-0 contre Dijon et match nul 3-3 face à Montpellier). Jeune et prometteur, l'ailier brésilien a peiné à convaincre alors qu'il était déjà comparé aux plus grands comme Kylian Mbappé. Le jeune joueur a d'ailleurs tenu à répondre à ces rapprochements du début de saison.

« J’étais surtout très heureux d’être comparé à de si grands joueurs »