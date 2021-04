Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de L1 sort du silence pour une piste de Longoria !

Publié le 15 avril 2021 à 1h00 par La rédaction

À la recherche d’un nouveau gardien, l’OM se penche sur le profil du remplaçant de Manuel Neuer au Bayern Munich, Alexander Nübel. Mais l’AS Monaco pourrait bien entrer dans la danse. Niko Kovac a évoqué ce dossier.

L’OM se cherche un nouveau gardien. En fin de contrat en juin, Yohann Pelé (38 ans) quittera le club Olympien. Steve Mandanda, qui a désormais 36 ans et qui approche de la retraite, pourrait lui aussi quitter le club pour laisser la place à un portier plus jeune. Le président de l’OM, Pablo Longoria, aurait d’ores et déjà un profil en tête. Celui d’Alexander Nübel (24 ans), doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich.

Kovac se prononce sur Nübel