OM - Clash : Zidane, Deschamps... Longoria se fait sèchement recadrer !

Publié le 15 avril 2021 à 21h10 par A.M.

Alors que Pablo Longoria a ouvertement critiqué les entraîneurs français « ne vendent pas d’idées collectives » selon lui, Bruno Genesio lui rappelle que Didier Deschamps et Zinedine Zidane font partie des meilleurs techniciens du monde.

Dans une interview accordée à El Pais , Pablo Longoria en a profité pour donner sa vision du football et le président de l'OM a notamment taclé les entraîneurs français : « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives ». Une sortie qui ne manque évidemment pas de faire réagir. Présent en conférence de presse, Bruno Genesio a notamment tenu à lui rappeler que Didier Deschamps et Zinedine Zidane sont tout de même français.

«On a un coach qui va peut-être gagner une 4e Champions League en cinq ans, il est français !»