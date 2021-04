Foot - OM

OM - Malaise : Dario Benedetto reçoit un soutien fort en interne !

Publié le 15 avril 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Désormais barré par Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque de l’OM, Dario Benedetto fait figure de remplaçant de luxe. Mais il peut compter sur le soutien moral de Leonardo Balerdi…

Auteur de 5 buts en 10 matchs depuis son arrivée à l’OM durant le mercato de janvier, Arkadiusz Milik s’est donc tout naturellement imposé comme un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque phocéenne. Un renfort dont Dario Benedetto a fait les frais, et le buteur argentin est désormais relégué au second plan à l’OM. Leonardo Balerdi, son compatriote argentin et compère du vestiaire, a apporté tout son soutien à Benedetto dans cette période difficile ce jeudi en conférence de presse.

« Je sais de quoi il est capable »