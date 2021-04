Foot - OM

OM - Clash : Rudi Garcia en rajoute une couche sur Pablo Longoria !

Publié le 17 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Au cœur de la polémique depuis ses propos sur les entraîneurs français, Pablo Longoria n'en finit plus d'être interpellé, cette fois-ci c'est au tour de Rudi Garcia d'en rajouter une couche.

Hubert Fournier, Antoine Kombouaré, Raymond Domenech, Frédéric Antonetti ou encore Bruno Genesio, tous ont réagi à la déclaration de Pablo Longoria. Dans les colonnes d' El Pais , le président de l'OM estimait qu'en « France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue ». Rudi Garcia, plus mesuré que ses confrères, affiche toutefois son désaccord avec Pablo Longoria.

«Je ne suis pas d’accord avec ce qu’il a dit»