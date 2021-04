Foot - OM

OM - Clash : Kombouaré lâche une réponse fracassante à Pablo Longoria !

Publié le 16 avril 2021 à 14h10 par T.M.

Depuis la sortie de Pablo Longoria sur les entraîneurs français, chacun y va de sa réponse. Et ce vendredi, c’est Antoine Kombouaré qui s’est lâché en réponse au président de l’OM.

La vision de Pablo Longoria sur les entraîneurs français ne fait décidément pas l’unanimité auprès des principaux intéressés. Il y a quelques jours, pour la presse espagnole, le président de l’OM a été auteur d’une sortie remarquée, où il expliquait : « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue ».

« C'est qui, Pablo Longoria ? »