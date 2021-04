Foot - OM

OM - Clash : Après Domenech et Génésio, Longoria se fait encore reprendre de volée !

Publié le 17 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Pour avoir tenu des propos assez critiques envers l’exportation des entraîneurs français, Pablo Longoria a été vivement recadré par plusieurs figures du football français comme Bruno Génésio et Raymond Domenech. Vendredi, Antoine Kombouaré a remis en place le président de l’OM.

Tout juste nommer président de l’OM après quelques mois à la tête de la section sportive du club phocéen, Pablo Longoria a déjà apporté un regard critique sur la gestion des entraîneurs en France qui est selon le pays qui « exporte le moins d’entraîneurs » . Voici une partie du message que Longoria faisait récemment passer à El Pais . Un témoignage qui n’a pas plus à Raymond Domenech qui avait exprimé son mécontentement dernièrement. « Non M. Longoria, l'entraîneur français n'est pas sans "concept concret". Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs ». Bruno Génésio a pour sa part souligné la réussite de Didier Deschamps et de Zinedine Zidane lors d’un point presse. « Zizou est français, il a passé sa formation d'entraîneur en France. Didier Deschamps a entraîné en France. Les deux exemples que vous prenez sont pour moi des contre-exemples extraordinaires ! On a un entraîneur qui est champion du Monde : il est français. On a un coach qui va peut-être gagner une quatrième Champions League en cinq ans, il est français ! ».

« Depuis quand il est président ? »